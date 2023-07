Nog veel vragen na vondst dode man De Bilt: 'Het is heel raar en heel triest'

De Bilt - Er is nog altijd veel onduidelijk over de vondst van een dode man in een woning in De Bilt, gistermiddag. Volgens de politie was hij vermoedelijk al twee a drie weken dood. De man woonde samen met zijn broer en diens vrouw. Het echtpaar is op een ander adres ondergebracht in afwachting van het onderzoek. Waarom de dood van hun broer en zwager niet eerder gemeld of opgevallen is, is nog onduidelijk.