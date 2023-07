Verdachte (26) van afpersen Utrechtse horecaondernemers aangehouden in Tiel

Tijdens het politieonderzoek kwam een 26-jarige man uit Geldermalsen op het spoor, die vanochtend in een woning in Tiel is gearresteerd. Na het doorzoeken van de woning zijn er allerlei spullen zoals gegevensdragers in beslag genomen. Deze worden door de recherche onderzocht op bruikbare informatie. Het onderzoek loopt nog verder en de recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.