Minder vlinders geteld dan vorig jaar tijdens jaarlijkse tuinvlindertelling

Volgens Van Amsterdam is vlindertellen in ieder geval de "ideale bezigheid" waar iedereen aan kan meedoen. “Je hoeft maar een kwartiertje te tellen. Ideaal als het mooi weer is en je even in de tuin, op het balkon of het dakterras zit met een kopje koffie erbij. Het is ook hartstikke leuk om te doen met kinderen. Zelfs als je geen vlinders tegenkomt, of een enkeling, horen we dat graag want die data is ook waardevol."