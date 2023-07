Geen noodweer maar doodslag: OM eist 11 jaar cel tegen Leersummer die buurman doodschoot

De officier van justitie merkte op dat J. op geen enkele manier liet blijken hoe erg het is dat door zijn toedoen iemand het leven is ontnomen. "Hij praat alleen over hoe erg het is voor hemzelf en gezin en toont op geen enkele wijze spijt of medeleven, vond de officier. Dat deed hij volgens haar ook niet toen het fatale incident gisteren tot in detail werd besproken in de rechtbank.