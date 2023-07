Geen noodweer maar doodslag: OM eist 11 jaar cel tegen man uit Leersum die buurman doodschoot

De verdachte en het slachtoffer woonden in dezelfde huizenrij aan de Vredeoordlaan in Leersum. Op 25 februari 2020 ging Abdellah bij J. verhaal halen, omdat die over hem had geklaagd bij woningcorporatie Vestia. Vanwege overlast die hij veroorzaakte had hij die ochtend een brief met een laatste waarschuwing van de verhuurder gekregen.