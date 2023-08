Langs de Hollandse Waterlinies, over hoe forten en water ons beschermden

Een laagje water van een centimeter of 40 tot 60 was een onneembare hindernis. Het lijkt niet zoveel, maar is te diep om normaal in te lopen en te ondiep om te varen. Soldaten moesten in tijden van oorlog in wollen uniformen door het water ploegen. Waar dat al bijna ondoenlijk was voor mensen, werd het helemaal onmogelijk voor paarden en materieel.