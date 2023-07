Amersfoort voelt 'morele verplichting' en koopt grond voor islamitische begraafplaats

Wethouder Rutger Dijksterhuis (ruimtelijke ordening) zegt dat de plek waar je je dierbaren begraaft of zelf begraven wilt worden, vaak een plek is waar je je verbonden mee voelt. "Het is dan ook begrijpelijk dat steeds meer Amersfoortse moslims in hun eigen stad begraven willen worden. We hebben niet alleen een juridische plicht als gemeente om dat mogelijk te mogelijk te maken, maar als samenleving ook een morele verplichting."