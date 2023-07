Utrecht in Inkt: De Ruiter (75) zette zijn tattoo dronken maar spijt had-ie nooit

Amersfoort - "Mijn eerste echte tattoo heb ik laten zetten tijdens het stappen in Amsterdam. Ik was toen… 17 of 18 jaar en ik was dronken, haha. Ja, ik was met Blauwe Joop. Die was altijd dronken, daarom noemden we 'm 'die blauwe', snap je? Noem mij maar De Ruiter. Zo kent iedereen me.