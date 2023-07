Kittens in een doos langs de weg: jonge katten deze periode vaker gedumpt

Volgens de Dierenbescherming is het trouwens iedere zomer heel druk met achtergelaten huisdieren, voornamelijk konijnen en kittens. Daar denken ze ook niet dat dit jaar per se afwijkend is. "Bij katten is een logische oorzaak dat ze bij stijgende temperaturen krols worden, dat betekent dat ze vruchtbaar zijn. Daarom worden de kittens voornamelijk in mei tot en met oktober gevonden. Met konijnen is het afgelopen jaren ook druk in de zomer, doordat veel mensen hun konijn niet meer willen houden en op straat achterlaten."