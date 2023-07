West-Nederland krijgt extra zoetwater tegen verzilting

Als het water in de Rijn laag staat, kan er door gebrek aan tegendruk veel zout zeewater vanaf de Noordzee in de Hollandsche IJssel stromen, die loopt van Nieuwegein naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Als het zilte water in de buurt van Gouda komt moeten er maatregelen worden genomen, want daar ligt een belangrijk inlaatpunt voor zoetwater. De waterschappen in het westen hebben daarom samen met Rijkswaterstaat de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) gebouwd.