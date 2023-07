Spanning voelbaar in overvolle rechtbank over kinderhartcentrum Utrecht: 'Als we dit niet zorgvuldig doen overlijden meer kinderen'

Waar gaat deze spoedzitting over?

Over 2,5 jaar wil minister Ernst Kuipers dat de kinderhartcentra van Utrecht en Leiden/Amsterdam de deuren sluiten. De zorg moet zich dan concentreren in Groningen en Rotterdam, om de kwaliteit te verhogen. Utrecht verzet zich tegen dit besluit – het UMC wil haar eigen kinderhartcentrum behouden. Zeker omdat veel jonge kankerpatiënten van het Prinses Máxima-centrum vaak bij de ‘buren’ van de hartafdeling te vinden zijn. Bijvoorbeeld voor moeilijke biopten.

In november is er ook nog een inhoudelijke zitting in de rechtbank en buigt de rechter zich over de vraag: heeft de minister het met dit besluit bij het juiste eind? Ondanks die zaak wil de minister dat de kinderhartcentra nu alvast starten met een “overgangsperiode”. De spoedzitting vandaag gaat daarover. Onder andere UMC Utrecht wil nog geen beslissingen nemen over de sluiting van de kinderhartcentra, voordat de rechter zich over de zaak heeft gebogen.