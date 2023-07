Bewoners Kanaleneiland willen af van braderie: 'Deze braderie zorgt voor veel te veel overlast'

"De veiligheid is vooral in het geding", zegt Karim Enahachi, die al jarenlang vrijwilliger is in de wijk. Hij maakt zich grote zorgen over de dubbel geparkeerde auto's in de buurt op de dag van de braderie. "Als er onverwachts brand is in één van de woningen, dan kan de brandweer er niet bij komen door de auto's van de bezoekers."