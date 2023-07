In Nieuwegein 'gilt' de tram nog steeds, ondanks smeerinstallaties, geslepen rails en wieldempers

Nieuwegein - Het is nog altijd om gek van te worden, zeggen bewoners in Nieuwegein aan de Zegelstede over de tram die elke zeven minuten langsrijdt. De tram rijdt nu 4,5 jaar in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein en sinds de start regent het klachten. Bewoners op verschillende plekken langs het traject horen een hoog piepend geluid als de tram voorbij komt: het inmiddels bekende 'booggeluid'.