Doodgeschoten wolf in Drenthe was een jong mannetje

Utrecht - De wolf die zondag in het Drentse Wapse is doodgeschoten, was een jong mannetje. Dat is gebleken uit sectie op het kadaver, dat is gedaan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), onderdeel van de Universiteit Utrecht. Waar de wolf vandaan is gekomen kan pas over enkele weken worden gezegd, als het DNA-onderzoek op monsters van de wolf klaar is, aldus BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt.