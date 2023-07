Verdwenen 'Harry Potterbijbel' weer thuis in Domkerk: 'Ik wist niet dat ie weg was'

Op die plek, waar Willem Roskam een van de voorgangers is, werd verrast gereageerd. "Ik wist niet dat 'ie weg was", blikt de predikant terug. "Wij zijn gewoon doorgegaan met het lezen uit de bijbel, maar niet uit een dergelijk exemplaar. Dat had ook niet gekund. Het vocabulaire uit de teruggevonden bijbel is heel oud-Nederlands, dat is voor onze oren amper te verstaan."