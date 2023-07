Utrechtse braderie zorgt voor verdeeldheid: wat zijn de regels en hoe voorkom je overlast?

Maar wat zijn die strengere regels dan? Daar kan Yasin Ugur, voorzitter van de winkeliersvereniging Lombok, meer uitleg over geven. "Je moet verkeersregelaars inhuren, beveiliging en EHBO'ers. Je moet zoveel mensen inzetten dat het niet meer lukt met alleen vrijwilligers." In de Kanaalstraat is dan ook geen braderie meer, die was altijd traditioneel op Koningsdag. "We zijn ermee gestopt, omdat we het geld dat we er in staken niet meer konden terug verdienen en we teveel concessies moeten doen aan de kwaliteit en sfeer. We draaiden als ondernemers er tienduizenden euro's verlies op."