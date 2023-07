Baksteen door ruit woning Baarn waar eerder vuurwerk ontplofte

Amersfoort - Bij de woning aan de Plevierweide in Baarn waar eind februari een stuk vuurwerk ontplofte, is het afgelopen nacht weer raak geweest. Onbekenden gooiden een baksteen door het keukenraam, waardoor keukenapparatuur beschadigd raakte. De politie kijkt of er een verband is tussen de twee incidenten. Het onderzoek naar de vernieling in februari loopt nog, zegt de politie.