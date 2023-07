Mogelijk streep door Elvis of BLØF op Paleis Soestdijk vanwege te veel bezoekers

De gemeente Baarn geeft in een reactie aan op de hoogte te zijn van het verzoek van Stichting Behoud de Eemvallei. "We bestuderen wat er is binnengekomen en komen later met een reactie." Patrick Kraakman van organisator Agents After All is vooralsnog positief dat zondag alles gewoon door kan gaan. "Het ligt nu bij de gemeente Baarn maar wij zien het hoopvol tegemoet. Het is even wachten hoe het zich verder ontwikkelt. Ik ben gewoon in het bezit van een evenementenvergunning, dus het is vergund. Maar we moeten dus even afwachten."