Van afgehakte duimen en freakshows tot Super Mario: 1000 jaar kermis in Wijk bij Duurstede

Documenten uit de 11e eeuw zijn er op lokaal niveau vaak niet meer. Ze zijn verbrand, gestolen of weggegooid, maar nog veel vaker is informatie uit die tijd nooit vastgelegd. Een feit is dat de kermis in Wijk bij Duurstede al heel lang bestaat en altijd al zowel beroemd als berucht is geweest. Dat blijkt uit notulen van raadsvergaderingen die in Wijk bij Duurstede sinds de 13e eeuw vrij goed bewaard zijn gebleven. In de loop van de eeuwen wordt er in de documenten regelmatig gesproken over kermisse, kerkemis of kerremis. De kermis blijkt dus in ieder geval al eeuwenlang een grote rol te spelen in de stad.