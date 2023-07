Marianne (76) stamt af van de ooit zo beroemde Wijkse kermisfamilie Rangé: ‘Ze hebben de draaimolen verkocht aan Disneyworld’

“Kijk, dit is ‘m. Daar staat oom Piet en tante Hanna verkoopt de kaartjes” vertelt Marianne terwijl ze een foto vastpakt. Op de tafel in de woonkamer staan al haar foto- en knipselboeken over de ooit beroemde familiegeschiedenis al klaar. Hier in het appartement met uitzicht op de Markt (waar de kermis al 1000 jaar wordt gehouden) woont Marianne Kooijman-Van den Hurk (76). Haar oma was een echte Rangé. De kermisfamilie, die oorspronkelijk uit Frankrijk kwam, had een grote loods in Wijk bij Duurstede waar de gigantische draaimolen in de wintermaanden werd opgeslagen en gerestaureerd. In de zomermaanden reisde de hele familie met de draaimolen en woonwagens over de kermissen in de buurt. En ze kwamen met de draaimolen ook gewoon in hometown Wijk bij Duurstede. Later had de familie ook nog een zweefmolen en een cakewalk, een soort hindernisbaan.