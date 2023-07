Brandweer sneller aansprakelijk voor PTSS: 'Stap in de goede richting'

Bruins ontwikkelde PTSS tijdens zijn zeventien jaar als vrijwillige brandweerman in Baarn. Begin 2021 kwam hij thuis te zitten, en over de gebeurtenissen waar hij de ziekte aan overhield, kan hij nog altijd niet praten. Nachtmerries en herbelevingen gooiden zijn leven volledig overhoop. Het werd zo erg dat hij niet meer alleen naar buiten ging. Daar kwam verandering in toen hij zijn hulphond kreeg. “Door Droppie heb ik mijn leven weer terug. En dat is geweldig, maar er zit wel een prijskaartje aan.” In het geval van Bruins was dat 25.000 euro.