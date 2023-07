Jarenlange zoektocht naar opvolging eindelijk voltooid: buurtsuper Baambrugge blijft dankzij 80 vrijwilligers

Die zoektocht is nu eindelijk ten einde. Voorzitter Reina Ovinge van de Vereniging Dorpswinkel Baambrugge deelde afgelopen weekend het nieuws dat de dorpswinkel blijft bestaan. "Een maand geleden werd het dorp op een informatieavond bijgepraat over de plannen. De boodschap: alleen als er op 1 juli voldoende steun is gaan de plannen door", schrijft de vereniging op hun website. Dat bleek het geval: in totaal schreven 315 bewoners zich in als lid, werd er meer dan 120.000 euro gedoneerd aan giften en hebben tachtig mensen zich aangemeld als vrijwilliger.