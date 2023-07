Teleurgestelde klanten voor dichte deur servicepunt VanMoof in Utrecht

Al snel verschijnt de volgende fietseigenaar die toch ook maar een kijkje komt nemen. "De fiets is van mijn vrouw en we rijden er altijd op met ons kind in een kinderzitje. Nou die had ik er wel afgehaald, maar zonder fiets heb ik er niks aan.” Hij had de fiets begin deze week naar het servicepunt gebracht voor een klein euvel. "We hadden 'm zo'n twee jaar, dus het viel nog binnen de garantie. Hij zou nu ongeveer klaar moeten zijn want het zou 3 tot 5 werkdagen duren." Maar of hij de fiets nog terug gaat zien? "Dat kan nog wel eens lang gaan duren."