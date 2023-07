Ruim 800 jaar oud, bij toeval gevonden en nog puntgaaf: zo kwam het Vleutense zwaard in het museum

Hoe het zwaard in de sloot is beland, blijft volgens Kerkhoven nog een mysterie. “Bij de restauratie hebben we aan de klink houtresten gevonden. Daaruit kunnen we opmaken dat het in de schede zat toen het in de sloot terecht kwam. Dat maakt het niet waarschijnlijk dat het tijdens een gevecht is gebeurd.” Maar dat zo’n mooi zwaard zomaar is weggegooid, is ook niet aannemelijk. “Dat doet vermoeden dus dat het als een offer in de sloot is gelegd, maar precies weten we het niet.”