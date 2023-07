Utrechts studentenkoor wint op WK voor koren in Zuid-Korea: ‘Hadden we niet verwacht!’

Dekoor Close Harmony is een popjazzkoor. De winst op jazz lag dan ook wel voor de hand, maar gospel is niet hun straatje. Wiersema: "Wij zijn niet gelovig, dus we probeerden het gospelgevoel op een andere manier over te brengen naar het publiek. Dan moet je kijken of er iets anders is waar je de blijdschap, de rust uit kunt halen, die anderen uit een geloofsovertuiging halen. Om bepaalde nummers goed over te brengen zongen wij het niet voor God, maar bijvoorbeeld voor elkaar, of een geliefde."