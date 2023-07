Nieuw binnenvaartschip op waterstof bijna in de vaart: ‘Een wereldprimeur’

Is waterstof de toekomst in de binnenvaart?

Varen op groene waterstof, zoals de Antonie gaat doen, is schoon. De schipper spreekt van een CO2-reductie van 880 ton per jaar ten opzichte van een schip op bijvoorbeeld diesel. Klinkt mooi, maar er zijn op dit moment nog veel uitdagingen. Twee belangrijke: het is duur en kost veel ruimte.

Kees de Vries is deskundige op het gebied van vergroening in de scheepvaart en betrokken bij het project. “Het bouwen is kostbaar, net als de waterstof”, zegt hij. De Antonie wordt mede gebouwd dankzij miljoenen aan subsidies. Volgens hem is het nog te vroeg om op zee te kunnen varen. “Dan moet je zoveel containers met waterstof meenemen, dat je de helft van je laadruimte kwijt bent.”

Of er toekomst in zit? Kees de Vries denkt van wel. “Het moet niet bij één schip blijven. We willen allemaal minder emissie, dus de scheepvaart moet daarin meegaan. Maar waterstof is één van de oplossingen.” De Antonie is een proefproject om van te leren voor de toekomst. De Vries: “Ik denk dat waterstof pas echt een grote markt gaat veroveren als schippers het ook kunnen tanken.”