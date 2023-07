Buurtsuper van Henk gered dankzij massale steun inwoners Baambrugge: ‘Dit is grandioos’

Baambrugge is niet het enige dorp in onze provincie dat met inspanning van de inwoners de supermarkt in de lucht houdt. Eerder hielden ook Nigtevecht en Nieuwer ter Aa hun enige voedingsmiddelenwinkel in de lucht. Dat doen de inwoners door zelf eigenaar te worden van hun buurtsuper en in de winkel te helpen. Ook werden er in voorgenoemde plaatsen subsidies aangevraagd en inzamelingsacties gehouden. In het Vechtdorp Vreeland wordt daar met interesse naar gekeken. Want ook daar dreigt de enige supermarkt te verdwijnen.