Prijs van boter, kaas en eieren daalt, maar op de kassabon zie je daar nog weinig van terug

Roomboter was begin dit jaar bijvoorbeeld 23 procent duurder dan in maart 2022, nu is het prijsverschil nog 2 procent vergeleken met een jaar eerder, meldt de NOS. Melk is nog 17 procent duurder, begin dit jaar was dat 25 procent. Daardoor dalen ook de kaasprijzen. En ook eieren zijn flink goedkoper geworden. Die zijn 19 procent duurder dan vorig jaar, waar dat in het eerste kwartaal 30 procent was. De prijzen van bijvoorbeeld komkommers en aardbeien liggen eveneens lager.