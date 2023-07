Liane den Haan stelt zich niet opnieuw verkiesbaar en verlaat 'lelijke' politiek

"Ik geloof in GOUD en in onze boodschap. En toch zal ik mij niet verkiesbaar stellen voor de komende verkiezingen", schrijft ze nu in haar verklaring. Naast dat ze vindt dat het in Den Haag te weinig gaat over inhoud, geeft ze ook aan last te hebben van (vrouwen)haat, schelden en bedreigingen. "Dit raakt mij, maar mijn kinderen en mijn moeder die bij ons woont, nog meer."