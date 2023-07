Grenzen Utrechts elektriciteitsnetwerk nu écht in zicht waarschuwt gemeente, en dat kan iedereen raken

Utrecht - De fysieke grenzen van het elektriciteitsnetwerk in Utrecht komen nu écht in zicht. Dat schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad. Dat levert niet alleen problemen op voor bedrijven, maar kan ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld inwoners die een laadpaal voor hun elektrische auto willen plaatsen. Ook scholen die willen uitbreiden of op een nieuwe locatie starten komen in de problemen.