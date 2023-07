Politieachtervolging eindigt in crash op A12, drie verdachten aangehouden

De twee verdachten waren eerder op de avond samen met een derde verdachte in Veenendaal op heterdaad betrapt terwijl ze vermoedelijk een autoinbraak pleegden. Twee van de verdachten stapten daarna in een auto en probeerden te vluchten. Het is nog niet duidelijk of de politie de verdachten bewust heeft aangereden om ze tot stoppen te dwingen of dat het ongeluk op een andere manier is ontstaan.