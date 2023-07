Pand Kanaalstraat mag maand na vondst explosief weer open

Op de deurklink van het pand werd op 15 juni een handgranaat gevonden. Omdat het incident een "ernstige aantasting" was van de openbare orde en veiligheid en er ook een kans was op herhaling sloot de burgemeester het pand voor dertig dagen. Uit aanvullend onderzoek is nu gebleken "dat er op dit moment onvoldoende grond is de sluiting te verlengen".