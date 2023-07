Tot dusver niets te klagen over Utrechts zwemwater, maar: 'Blijf goed checken van tevoren'

In Abcoude is er blauwalg gesignaleerd. Dat is een bacterie die in het water groeit. "Op een bepaald moment komt het bovendrijven, sterft het af en heeft het een blauw, groenige kleur", zegt Cuijpers. "Dan produceert het gifstoffen die je via het water binnenkrijgt." Wie met blauwalg in contact komt kan ziek worden. Je kan maag- en darmklachten krijgen of hoofdpijn.