Concerten Paleis Soestdijk gaan toch door, gemeente gaat door het stof: 'Vergissing gemaakt'

"Het lijkt wel koehandel", vindt Kees Koolmees van Stichting Behoud de Eemvallei. Hij snapt dan ook niets van het besluit. "Het is zo gigantisch dom. Het kan ook helemaal niet, het college handelt in strijd met de wet." Koolmees laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. "Ja, wij gaan er een strafzaak van maken. De rechter zal ons wel gelijk geven." Koolmees vindt dat het geld dat aan de kaartjes is verdiend teruggehaald moet worden. "Terug naar de overheid. Of we kunnen zeggen: het gaat naar een goed doel."