Zorgen om ‘megakippenverblijf’ Universiteit Utrecht, hoe zit dat?

Terug naar de kippen. Op dit moment is er ruimte voor tweehonderd kippen en tweehonderd kuikens. In de vergunningsaanvraag is inderdaad sprake van ruim tweeduizend kippen, in de nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met maximaal 1580 kippen. Dat aantal hangt af van de vraag in het onderwijs en het aantal onderzoeksprojecten. Het is fijn dat de ruimte er is voor meer kippen als dat nodig is, zegt Post. Maar dat betekent niet dat het verblijf continu vol zou zitten. Bovendien krijgen kippen meer ruimte dan nu het geval is en een stuk meer dan bij de gemiddelde kippenboer, ook krijgt een deel van de kippen de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Dat is bij de universiteit nu niet mogelijk.