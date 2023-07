Utrechter Jurriën Timber voor 40 miljoen euro naar Arsenal

Timber die begon met voetballen bij het Utrechtse DVSU, speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Zes jaar later maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. De Oranje-international speelde 121 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en maakte daarin zes doelpunten. Met Ajax werd Timber twee keer landskampioen, in 2021 en 2022. In 2021 won hij met de club ook de KNVB-beker. Timber deed met het Nederlands elftal mee aan het WK in Qatar en staat voorlopig op vijftien interlands.