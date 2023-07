Violist Eline (12) uit Bilthoven wint Grand Prix-award van internationale muziekcompetitie en treedt op in New York

Voor de internationale muziekwedstrijd String Competition Online konden deelnemers filmpjes insturen van hun muzikale talent. “Ik wist niet eens dat mijn moeder me had opgegeven”, zegt zij. “Ineens kwam ze naar me toe met het goede nieuws. Ik kon het bijna niet geloven.” Moeder Linde Brasem vult aan: “We proberen wel vaker mee te doen met muziekwedstrijden. Maar toen ik de mail die bevestigde dat ze had gewonnen middenin de nacht kreeg, dacht ik: zou het een stunt zijn?” bekent Brasem. Dat bleek niet het geval, want Eline bleek de winnaar van de eerste prijs in de leeftijdscategorie tien tot en met twaalf jaar. “In Nederland is de muziekwereld klein. Ik was daarom benieuwd hoe de Amerikaanse muziekscene zou reageren op het filmpje”, verklaart Brasem.