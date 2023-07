Baarn gaat ná concerten in gesprek met omwonenden Paleis Soestdijk. 'Benieuwd hoe ze dit in het vervolg gaan voorkomen'

De omwonenden hekelen dat zij door de gemeente laat worden geïnformeerd. Eerder wijste Beekmans de gemeente er ook al op dat de ontknoping van Wie is de mol? in de tuin van Paleis Soestdijk ook niet mocht worden gehouden, omdat in die periode evenementen niet zijn toegestaan om het broedseizoen niet te verstoren. Toen kreeg zij nul op het rekest. Inmiddels probeert zij al geruime tijd de vergunningen voor het auto-event Concours d'Elegance, dat in het eerste weekend van september wordt gehouden, in te zien. Tot op heden is dat haar nog niet gelukt.