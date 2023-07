Raadslid Seyst.nu stapt over naar CDA Zeist: 'Ik was het maar voor 30 procent met hen eens'

Zeist - Zeister raadslid Esther Kant van Seyst.Nu maakt per direct de overstap naar CDA Zeist. In het afgelopen jaar is zij tot de conclusie gekomen dat er steeds vaker verschillen in politieke inzichten waren tussen haar en Seyst.nu. Fractievoorzitter van Seyst.nu, Hanny Roelofsen, is "onaangenaam verrast."