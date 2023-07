Politie gebruikt flitsgranaten om verwarde man van dak in Bunschoten te halen

Flitsgranaat?

De politie zette bij de actie in Bunschoten flitsgranaten in om de man af te leiden. Volgens het ministerie van Defensie is "de handgranaat flits en knal (flashbang) een niet-dodelijk projectiel dat wordt gebruikt om personen te desoriënteren, waardoor ze tijdelijk geen verzet kunnen bieden en aangepakt kunnen worden. Het Korps Commandotroepen, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (marechaussee) en eenheden in uitzendgebieden gebruiken deze handgranaat."