Het enige bridgemuseum ter wereld staat in Leerdam: 'Een uit de hand gelopen verzameling'

Gerard is erin geslaagd om unieke voorwerpen van topspelers te pakken te krijgen, zoals de agenda en de kaartdoos van de beroemdste speler ter wereld Ely Culbertson. Maar ook allerlei andere historische voorwerpen, zoals de grootste verzameling troefaanwijzers ter wereld (geheugensteuntjes voor de troef), kaarten met een belastingzegel en een tafel met een kaarten-schudmachine. Conservator Wesll Deckers: "Dat is een uitvinding van Laurens Hammond. Deze kostte in die tijd 25 dollar, dat is zo'n 1500 euro in hedendaags geld. Bridge was in die tijd echt voor de bovenlaag van de samenleving, die hadden altijd wat te spenderen. En daar rekende Hammond ook op, want hij wilde een droom realiseren, het bouwen van Hammond orgels. Dat had zonder de verkoop van deze tafels waarschijnlijk nooit gekund."