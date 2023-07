Raad van State hoopt in het najaar met uitspraak te komen over toekomst Paleis Soestdijk

Een woordvoerder van de Raad van State bevestigt dat de partijen met een brief op de hoogte zijn gesteld. "De uitspraak is gewoon nog niet af, we hebben meer tijd nodig. We moeten een gedegen, zorgvuldige uitspraak doen. We zijn tenslotte de laatste rechter. We gaan er alles aan doen in het vierde kwartaal van dit jaar een uitspraak te doen."