Houtkunstenaar Ruben van der Scheer is gefascineerd door de kracht en eindeloosheid van de cirkel.

Amersfoort - In zijn atelier in een achtertuin in Amersfoort tovert kunstenaar Ruben van der Scheer een stuk grof gezaagd hout met een beitel om tot een fluwelige cirkel met dieptes en structuren. Het was helemaal niet vanzelfsprekend dat Ruben houtkunstenaar zou worden. Tijdens zijn studie kwam de omslag. "Toen ik bezig was met een scriptie filosofie wilde ik een tuinset voor mijn ouders maken. Dat was voor mij een afwisseling, dat ik af en toe met mijn hoofd bezig was en af en toe met mijn handen. Maar ik merkte dat ik zo'n tuinset maken helemaal niet kon. Ik had wel veel ideeën, maar ik kon het niet maken. Toen ben ik een opleiding tot meubelmaker gaan doen. Dat was meteen raak."