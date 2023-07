Water in Park Oudegein kleurt rood, maar is niet gevaarlijk voor mens en dier

Nieuwegein - Op een paar afgelegen plekken in Park Oudegein in Nieuwegein is het water sinds een paar weken rood-paars gekleurd. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft monsters van het water laten onderzoeken. Daaruit blijkt vandaag dat het om de ongevaarlijke purperbacterie gaat, die niet schadelijk is voor mens en dier.