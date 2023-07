Steeds vaker betaald parkeren: is parkeerbelasting een melkkoe voor gemeenten?

Het betalen van parkeergeld is in de jaren 50 begonnen rond Schiphol. Maar waarom? "Omdat ruimte schaars is", zegt deskundige Giuliano Mingardo. "Dat is in de hele wereld zo. Er komt geen grond meer bij. De ruimte die er dus is, moet je verdelen over bijvoorbeeld woningen, wegen, parken en dus ook parkeren. En alles wat schaars is heeft een prijs." Mingardo werkt bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en verdiept zich in stedelijke economie en transporteconomie. Hij weet veel over het innen van parkeerbelasting en wegenbelasting.