MH17-ramp herdacht: 'Dit jaar werd getekend door impactvolle gebeurtenissen en emoties'

MH17

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd in juli 2014 neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Dat gebied was destijds in handen van pro-Russische rebellen. De Russen Igor Girkin en Sergej Doebinski en de Oekraïner Leonid Chartsjenko kregen van de Nederlandse rechter acht jaar later een levenslange gevangenisstraf.

De kans dat dat zij ook daadwerkelijk de cel in gaan lijkt klein. Het drietal zit momenteel in Rusland en dat land weigert hen uit te leveren. De vierde verdachte, de Rus Oleg Poelatov, werd vrijgesproken. De rechtbank vindt zijn rol bij het neerhalen van MH17 onvoldoende bewezen.