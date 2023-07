OM ontkent fouten bij onderzoek naar Inez Weski

Het gerechtshof in Den Haag komt volgende week dinsdag met een motivering over een beslissing in een civiele zaak tussen Inez Weski en de Staat, meldt een woordvoerder van het hof. Vorige week, op 13 juli, was er al een zitting was in een civiele zaak tussen Weski en de Staat. Maar de woordvoerder kan geen toelichting geven over de inhoud ervan. Daardoor is nog niet duidelijk of de mogelijke schending van het verschoningsrecht tijdens de zitting is besproken.