Heeft flitsbezorging nog een toekomst in Utrecht? 'De behoefte blijkt er niet meer te zijn'

Maar inmiddels is corona naar de achtergrond verdwenen, hebben we te maken met inflatie én is de nieuwigheid van de flitsbezorgers er wel af. “Nu blijkt die behoefte er niet meer te zijn en wordt er dus niet genoeg besteld om deze manier van boodschappen bestellen en vervoeren winstgevend te maken”, zegt Molenaar. "Nederland heeft een hoge supermarktdichtheid. Dat betekent dat een supermarkt altijd dichtbij is. Zelf even naar de winkel gaan, is dus vaak net zo snel."