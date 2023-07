Rechter verklaart e-bikebedrijf VanMoof failliet

In een interne mail aan het personeel schrijven de oprichters bedroefd te zijn over het bankroet, maar ook trots op wat ze in de voorbije jaren hebben bereikt. De broers Taco en Ties Carlier richtten het bedrijf in 2009 op om "de perfecte stadsfiets" te maken. Deze trok vooral de aandacht door zijn minimalistische ontwerp. De onderneming leek aanvankelijk succesvol, maar volgens de laatste bekende cijfers leed het bedrijf inmiddels tientallen miljoenen euro's verlies.