Jongeman uit Houten vervolgd voor 5 woninginbraken, maar kan nog meer bijkomen

In februari verdwenen uit een huis in de Iepstraat in Nieuwegein een videocamera, sieraden, horloges, een geldkistje, waardebonnen, sleutels, zakmessen en beddengoed. Uit een huis op de Jan Steenlaan in Naarden werd in maart een kluis met inhoud meegenomen. En uit een woning aan het Uitveld in Cothen werden eind april sieraden, kleding, spaarpotten, koperen pijpen en geld gestolen. Ook die inbraken zijn de Houtenaar ten laste gelegd.